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Награды и номинации «Вечернее шоу со Стивеном Колбертом»

Вся информация о телешоу
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Talk Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Outstanding Talk Series
Номинант
 Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Talk Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Interactive Program
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Interactive Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее разговорное варьете
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Best Talk/Topical Show
Номинант
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