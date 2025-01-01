Меню
Stephen Colbert [на трибуне Республиканской национальной конвенции] Добро пожаловать, граждане, на Игры Жажды Власти 2016 года! Ха-ха, прекрасно! На этой неделе, в этой арене, республиканцы докажут, что они действительно увлечены одним кандидатом: Хиллари Клинтон. Они сделают все, чтобы остановить ее, вплоть до выдвижения Дональда Дж. Джона Джеймсона Трампа. Но Трибьют Трамп не войдет на арену один, нет. Он сформировал альянс с губернатором Индианы Майком Пенсом.
[засыпает]
Stephen Colbert Извините, я там немного отключился. Так что мне честь запустить и начать Игры Жажды Власти 2016 года!
[стучит молотком; охрана начинает выводить его]
Stephen Colbert Слушайте, я знаю, что мне не положено быть здесь, но давайте будем честными: Дональд Трамп тоже здесь не должен быть.
Jon Stewart [после того, как Стивен сообщил ему, кто кандидат в президенты от Республиканской партии на 2016 год] Это тот парень из "Ученик"?
Stephen Colbert Да.
Jon Stewart Парень, который снимался в рекламе Макдоналдса с Гримасой.
Stephen Colbert Тот же самый.
Jon Stewart Парень, который объявлял банкротство в 1991 году.
Stephen Colbert И в '92.
Jon Stewart И в 2004 году.
Stephen Colbert И в 2009 году.
Jon Stewart Именно ЭТОТ парень.
Stephen Colbert Да.
Jon Stewart Бизнес-советник Майка Тайсона. Этот парень.
Stephen Colbert Верно. Тот же самый парень.
Jon Stewart Парень, у которого глаза выглядят как маленькие версии его рта.
Stephen Colbert Да. Парень, который выглядит как сердитый Кримский пломбир.
Jon Stewart Разлагающееся тыквенное лицо.
Stephen Colbert Гибрид человека и парика.
Jon Stewart Этот парень.
Stephen Colbert Да.
Jon Stewart Парень, который выглядит так, как будто он на самом деле носит костюм Дональда Трампа. Этот парень.
Stephen Colbert Да. И в широком варианте.
Jon Stewart Парень, который написал, и цитирую: "часто, когда я спал с одной из самых красивых женщин в мире, я говорил себе, неужели можно поверить, что я это получаю?" Этот парень.
Stephen Colbert Да. Тот же самый парень, который сказал, и цитирую: "У меня чернокожие парни считают мои деньги. Я ненавижу это. Единственные парни, которых я хочу видеть считающими мои деньги, это короткие парни, которые носят ямулку весь день."
Jon Stewart Этот парень.
Stephen Colbert Да, этот парень.
Jon Stewart Кстати, мы тоже носим их всю ночь.
Stephen Colbert У вас есть какие-нибудь награды или поощрения?
Barack Obama Ну, у меня почти тридцать почетных степеней, и я получил Нобелевскую премию мира.
Stephen Colbert О, правда? За что?
Barack Obama Честно говоря, я до сих пор не знаю.
Jon Stewart Старый Джон Стюарт говорил о политике и подобных вещах. Я, конечно, нет... Джеб Буш будет отличным кандидатом. Всё будет хорошо.
Stephen Colbert Джон, это не Джеб. Я скажу тебе, кто кандидат.
Jon Stewart Но прежде чем ты скажешь, я немного пересох. Если можно.
Stephen Colbert О, ты хочешь немного чаю в рот?
Jon Stewart Немного чего-нибудь, чтобы смочить горло, прежде чем ты скажешь имя кандидата. Так что, прежде чем ты произнесешь имя, если не возражаешь, я бы хотел немного жидкости в свой...
Stephen Colbert Потому что ты сейчас не знаешь, кто это.
Jon Stewart И у меня нет жидкости в моем лицом месте. Так что я бы хотел, если можно.
Stephen Colbert Да, конечно.
Jon Stewart Хорошо.
[пьет из чашки]
Stephen Colbert Это Дональд Трамп.
Jon Stewart [плевок на Стивена] ЧТО?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Стефен Колбер
Stephen Colbert
Йон Стюарт
Jon Stewart
Барак Обама
Барак Обама
Barack Obama
