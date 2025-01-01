Jon Stewart
[после того, как Стивен сообщил ему, кто кандидат в президенты от Республиканской партии на 2016 год] Это тот парень из "Ученик"?
Stephen Colbert
Да.
Jon Stewart
Парень, который снимался в рекламе Макдоналдса с Гримасой.
Stephen Colbert
Тот же самый.
Jon Stewart
Парень, который объявлял банкротство в 1991 году.
Stephen Colbert
И в '92.
Jon Stewart
И в 2004 году.
Stephen Colbert
И в 2009 году.
Jon Stewart
Именно ЭТОТ парень.
Stephen Colbert
Да.
Jon Stewart
Бизнес-советник Майка Тайсона. Этот парень.
Stephen Colbert
Верно. Тот же самый парень.
Jon Stewart
Парень, у которого глаза выглядят как маленькие версии его рта.
Stephen Colbert
Да. Парень, который выглядит как сердитый Кримский пломбир.
Jon Stewart
Разлагающееся тыквенное лицо.
Stephen Colbert
Гибрид человека и парика.
Jon Stewart
Этот парень.
Stephen Colbert
Да.
Jon Stewart
Парень, который выглядит так, как будто он на самом деле носит костюм Дональда Трампа. Этот парень.
Stephen Colbert
Да. И в широком варианте.
Jon Stewart
Парень, который написал, и цитирую: "часто, когда я спал с одной из самых красивых женщин в мире, я говорил себе, неужели можно поверить, что я это получаю?" Этот парень.
Stephen Colbert
Да. Тот же самый парень, который сказал, и цитирую: "У меня чернокожие парни считают мои деньги. Я ненавижу это. Единственные парни, которых я хочу видеть считающими мои деньги, это короткие парни, которые носят ямулку весь день."
Jon Stewart
Этот парень.
Stephen Colbert
Да, этот парень.
Jon Stewart
Кстати, мы тоже носим их всю ночь.