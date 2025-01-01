Jon Stewart [после того, как Стивен сообщил ему, кто кандидат в президенты от Республиканской партии на 2016 год] Это тот парень из "Ученик"?

Stephen Colbert Да.

Jon Stewart Парень, который снимался в рекламе Макдоналдса с Гримасой.

Stephen Colbert Тот же самый.

Jon Stewart Парень, который объявлял банкротство в 1991 году.

Stephen Colbert И в '92.

Jon Stewart И в 2004 году.

Stephen Colbert И в 2009 году.

Jon Stewart Именно ЭТОТ парень.

Stephen Colbert Да.

Jon Stewart Бизнес-советник Майка Тайсона. Этот парень.

Stephen Colbert Верно. Тот же самый парень.

Jon Stewart Парень, у которого глаза выглядят как маленькие версии его рта.

Stephen Colbert Да. Парень, который выглядит как сердитый Кримский пломбир.

Jon Stewart Разлагающееся тыквенное лицо.

Stephen Colbert Гибрид человека и парика.

Jon Stewart Этот парень.

Stephen Colbert Да.

Jon Stewart Парень, который выглядит так, как будто он на самом деле носит костюм Дональда Трампа. Этот парень.

Stephen Colbert Да. И в широком варианте.

Jon Stewart Парень, который написал, и цитирую: "часто, когда я спал с одной из самых красивых женщин в мире, я говорил себе, неужели можно поверить, что я это получаю?" Этот парень.

Stephen Colbert Да. Тот же самый парень, который сказал, и цитирую: "У меня чернокожие парни считают мои деньги. Я ненавижу это. Единственные парни, которых я хочу видеть считающими мои деньги, это короткие парни, которые носят ямулку весь день."

Jon Stewart Этот парень.

Stephen Colbert Да, этот парень.