«Друг на час»: Рецензия Киноафиши

«Да че ты ерепенишься? Че у тебя в жизни-то осталось? Ничего. Ты старый старик, который никому не нужен. Ни детей, ни жены – никого», – выпаливает свою «мотивационную» речь персонаж Бориса Дергачева и отправляется в нокаут. Потому что никто не обещал, что правда – это не больно. Ровно такой же эффект – нокаутирующей правды – производят и первые серии проекта «Друг на час». Разница только в том, что Дергачева приложили одной правой, а зрителей будут прикладывать совершенно нетолерантным в плане осторожности высказываний юмором. Никаких изящных формулировок и поправок на поколение снежинок, которому даже полезно посмотреть этот сериал. Герои говорят на том языке, который понимают они сами. И то, что они токсичные, поверьте, они знают. И крайне умело используют во благо своей истории.

А история такова: педиатра Николая Сергеевича отправляют на пенсию. И деятельный мужчина внезапно обнаруживает себя на обочине жизни. Жена умерла несколько лет назад. Детей нет. Пенсия 17 300 рублей. Одиночество в концентрированной дозе. Но у Сергеича есть план: напоследок погулять красиво в том самом ресторане, где он любил бывать с женой, и по-медицински уйти из жизни. И вот тут система дает сбой: в ресторане к нему подсаживается Леха, который вполне официально работает другом на час, но для него все пенсионеры на одно лицо, так что Сергеич, Петрович… Какая разница? Главное, чтобы платил. Герои отдыхают на 400 000 рублей. А утром выясняют, что их встреча была случайной. Или все же нет?

Фото со съемок сериала «Друг на час»

Наверное, те, кто после фестиваля «Пилот», где сериал получил награду «Выбор зрителей», писали, что устали от местных холодных триллеров, а этот проект легко и весело рассказывает о грустном. Потому что независимым от фестиваля взглядом «Друг на час» смотрится сразу серьезным высказыванием. Смешным – сто процентов. Легким – я бы не сказала (может, потому, что молодая сама была немолода?). Каждая серия поднимает, хоть и не всегда справляется, такой груз непроговоренных проблем, что даже после просмотра голова закипает от ощущения несправедливости этого мира, желания еще раз вмазать Лехе и непонимания, а почему все-таки смешно. Навскидку в голову приходит тема реальной жизни на пенсии со всей ее нищетой – как финансовой, так и душевной. Тема паразитирования на других людях, особенно на тех, кого мы называем друзьями. Тема одиночества и потребности в реальной поддержке и понимании, даже если тебе не 70. Ну и модное сейчас – про отношения, в которых каждого интересует только собственный комфорт. Звучит как драматичная драма. На деле – комедийная комедия. Благодаря как раз убойным диалогам и тому, как с ними справляются известный комедийный персонаж Борис Дергачев и потрясающе ироничный Сергей Шакуров.

Персонаж Шакурова, конечно, первую очередь доказывает зрителям, что жизнь после 70 существует (и это занимательная поправка, потому что, когда сериал презентовали на кинофестивале «Пилот», героя отправляли на заслуженный отдых в 65. К официальной премьере сцену с провожающим тортом пересняли). Но есть одна забавная проблема: Сергею Каюмовичу – 81. И актер сейчас на очередном пике карьеры и формы. Так что тут скорее надо смотреть не на героя, а на того, кто этим героем притворяется. Жизнь после 81 в его исполнении тоже очень даже ого-го.

Фото со съемок сериала «Друг на час»

Его Николай Сергеич прописан максимально жизненно и детально, в отличие от пары второстепенных персонажей, которые сознательно отыгрывают близкие к карикатурным образы, чтобы нанести точечный удар по их недостаткам. И хотя прием с письмами от любимой, как в «P.S. Я люблю тебя», смотрится вторичным, манипулятивным и сладковатым, он работает на сериал. Ведь если брать вертикальное развитие истории, то тут в каждой серии новоиспеченный друг на час Сергеич становится немножечко психологом для каждого своего клиента. Но кто будет подталкивать к решительным поступкам его самого? Не Леха же, который с мазохистским удовольствием, в легкой, непринужденной манере рушит свою жизнь. И не надо быть экспертом, чтобы понять, что в итоге эти двое станут реальными друзьями друг для друга (вспоминается мультфильм «Вверх», ведь ворчливый и прямолинейный герой Шакурова весьма похож на того дедка в очках, а пузатый скаут – простите, но на Дергачева с поправкой на возраст). Но пока они это осознают, им просто необходимо и стороннее влияние. У одного – письма, у другого – собственный сын.

В «Друге на час», конечно, есть кинематографическое кокетство. Далеко не все пенсионеры будут так легко и открыто впитывать новую информацию. Да что там, не все готовы отказаться от кнопочного телефона, несмотря на то что по смартфону можно не только услышать, но и увидеть внучков. Но на то оно и кино, чтобы подавать пример, так сказать, в его эталонном виде. Тем более что есть совершенно свободный в своей дурашливости Леха, который, как и в самом начале, готов дальше принимать все удары нелепости на себя. И следить за этим правда хочется.

А еще там по кадру лето. И это отдельное удовольствие.

Источник фото: пресс-служба телеканала ТНТ