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Киноафиша Сериалы Кровавая Мэри

Кровавая Мэри (2007 - )

Кровавая Мэри 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты
О чем сериал

Сериал «Кровавая Мэри» – это российская остросюжетная комедия о поисках пропавшего бриллианта. Предприниматель Долинский втайне от супруги Альбины приобретает всемирно известный драгоценный камень с говорящим именем «Кровавая Мэри». Узнав об этом, женщина решает заполучить дорогую «безделушку» и подливает мужу в чай яд. Она не хочет его убивать, а собирается дать ему противоядие в обмен на бриллиант. Но в самый ответственный момент на сцене возникают еще несколько дерзких претендентов на камешек.

В ролях
В ролях
Алексей Панин
Алексей Панин
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Антон Макарский
Антон Макарский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кровавая Мэри - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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