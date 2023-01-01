Сериал «Кровавая Мэри» – это российская остросюжетная комедия о поисках пропавшего бриллианта. Предприниматель Долинский втайне от супруги Альбины приобретает всемирно известный драгоценный камень с говорящим именем «Кровавая Мэри». Узнав об этом, женщина решает заполучить дорогую «безделушку» и подливает мужу в чай яд. Она не хочет его убивать, а собирается дать ему противоядие в обмен на бриллиант. Но в самый ответственный момент на сцене возникают еще несколько дерзких претендентов на камешек.