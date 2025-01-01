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Кровавая Мэри 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кровавая Мэри
Киноафиша Сериалы Кровавая Мэри Сезоны Сезон 1

Кровавая Мэри 16+
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Кровавая Мэри»

В 1 сезоне сериала «Кровавая Мэри» в высшем свете московской элиты начинается погоня за всемирно известным бриллиантом. Огромный камень с названием «Кровавая Мэри» тайно выкупает кооператор Долинский. Однако о сделке узнает его супруга Альбина, которую оскорбляет такое недоверие. В качестве мести она решает присвоить бриллиант и напугать мужа. Она подливает ему в чай яд, но собирается выдать страдальцу противоядие, как только тот передаст в ее руки заветную «игрушку». Но план проваливается, когда в разгар смертельного семейного чаепития в квартиру врываются бандиты, которые также хотят заполучить камень.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кровавая Мэри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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