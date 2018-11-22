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Криминальный Амстердам 2018 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Криминальный Амстердам
Киноафиша Сериалы Криминальный Амстердам Сезоны Сезон 1

Der Amsterdam Krimi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Криминальный Амстердам»

В 1 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» в столице Нидерландов назревает громкое судебное разбирательство. Молодую женщину обвиняют в убийстве высокопоставленного голландского полицейского. Кроме того, доказана ее связь с самым известным в Европе и совершенно неуловимым наркокартелем, чьи главы постоянно скрываются у полиции из рук. Но правду знает лишь немецкий полицейский Алекс – напарник, учитель и возлюбленный Кати. Несколько месяцев назад девушка под прикрытием внедрилась в мафию, чтобы поставлять информацию немецким спецслужбам. Она не совершала преступлений, а лишь пыталась «сойти за свою».

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Криминальный Амстердам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Смерть в Принценграхте Tod in der Prinzengracht
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2018
Воскресший из мертвых Auferstanden von den Toten
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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