Сериал «Криминальный Амстердам» – это немецкий приключенческий триллер о тайных правительственных агентах, внедренных в мир наркомафии. Катя работает на немецкую спецслужбу. Она отправляется в Нидерланды, чтобы под прикрытием пробраться в местный картель, снабжающий запрещенными веществами всю Европу. Но ее напарник и возлюбленный Алекс всерьез озабочен судьбой девушки. Уже несколько месяцев она не выходит с ним на связь, а вскоре он узнает, что Катю обвиняют в убийстве голландского полицейского.