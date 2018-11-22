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Постер сериала Криминальный Амстердам
Постер сериала Криминальный Амстердам
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Криминальный Амстердам

Криминальный Амстердам (2018 - 2022)

Der Amsterdam Krimi 16+
Год выпуска 2018
Страна Германия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Das Erste
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Криминальный Амстердам» – это немецкий приключенческий триллер о тайных правительственных агентах, внедренных в мир наркомафии. Катя работает на немецкую спецслужбу. Она отправляется в Нидерланды, чтобы под прикрытием пробраться в местный картель, снабжающий запрещенными веществами всю Европу. Но ее напарник и возлюбленный Алекс всерьез озабочен судьбой девушки. Уже несколько месяцев она не выходит с ним на связь, а вскоре он узнает, что Катю обвиняют в убийстве голландского полицейского.

В ролях
В ролях
Федя ван Хейт
Федя ван Хейт
Браха ван Доэсбург
Мартье ван де Ветеринг
Birgit Welink
Питер Пост
Таня Йесс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Криминальный Амстердам - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 2 эпизода
 
Криминальный Амстердам - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 2 эпизода
 
Криминальный Амстердам - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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