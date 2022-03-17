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Криминальный Амстердам 2018 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Криминальный Амстердам
Киноафиша Сериалы Криминальный Амстердам Сезоны Сезон 3

Der Amsterdam Krimi 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Криминальный Амстердам»

В 3 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» девушка из Белоруссии по имени Лайла приезжает в город своей мечты – Амстердам, чтобы работать официанткой в кафе для туристов. Но ее ждет неприятный сюрприз, когда наниматель оказывается не ресторатором, а сутенером. Лейле приходится «отрабатывать долг перед агентством по трудоустройству» в борделе некоего Джоса Звольсмана, у которого теперь хранится ее паспорт. Но смелая девушка предпринимает попытку побега и связывается с голландской полицией. Ее дело берут на себя детективы Брэм де Гроот и его немецкий коллега Алекс Поллак. Они уже давно наблюдают за этим заведением.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Криминальный Амстердам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Девушка без имени Das Mädchen ohne Namen
Сезон 3 Серия 1
17 марта 2022
Мертвые во льдах Der Tote im Eis
Сезон 3 Серия 2
24 марта 2022
График выхода всех сериалов
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