Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Криминальный Амстердам 2018 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Криминальный Амстердам
Киноафиша Сериалы Криминальный Амстердам Сезоны Сезон 2

Der Amsterdam Krimi 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Криминальный Амстердам»

Во 2 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» в амстердамском порту обнаруживают тело убитой женщины. Выясняется, что жертвой стала скандальная корреспондентка, которая вела расследование, связанное с преступным миром города. Это дело поручают Алексу и его коллеге Брэму. Вместе они полны решимости пролить свет на то, что узнала жертва перед своей гибелью. Позже кто-то похищает ребенка, к судьбе которого Алекс не может оставаться равнодушным, – это сын его соседа и друга. Но вместо выкупа преступники требуют у мужчины пойти на подлость. Он должен убить своего напарника Брэма – или жизни лишится мальчик.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Криминальный Амстердам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Смерть в гавани Tod im Hafenbecken
Сезон 2 Серия 1
4 июня 2020
Пропавший ребенок Das verschwundene Kind
Сезон 2 Серия 2
11 июня 2020
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше