Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
События прошедшей недели с Джоном Оливером
Сезоны
События прошедшей недели с Джоном Оливером, список сезонов
Last Week Tonight with John Oliver
18+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
HBO
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
8.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
27 апреля 2014 - 9 ноября 2014
Сезон 2 / Season 2
35 эпизодов
8 февраля 2015 - 22 ноября 2015
Сезон 3 / Season 3
30 эпизодов
14 февраля 2016 - 13 ноября 2016
Сезон 4 / Season 4
30 эпизодов
12 февраля 2017 - 12 ноября 2017
Сезон 5 / Season 5
30 эпизодов
18 февраля 2018 - 18 ноября 2018
Сезон 6 / Season 6
30 эпизодов
17 февраля 2019 - 17 ноября 2019
Сезон 7 / Season 7
30 эпизодов
16 февраля 2020 - 15 ноября 2020
Сезон 8 / Season 8
30 эпизодов
14 февраля 2021 - 14 ноября 2021
Сезон 9 / Season 9
30 эпизодов
20 февраля 2022 - 20 ноября 2022
Сезон 10 / Season 10
21 эпизод
19 февраля 2023 - 17 декабря 2023
Сезон 11 / Season 11
30 эпизодов
18 февраля 2024 - 17 ноября 2024
Сезон 12 / Season 12
18 эпизодов
16 февраля 2025 - 27 июля 2025
Сезон 13
TBA
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667