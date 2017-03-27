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Киноафиша Сериалы Секретный миллионер

Секретный миллионер (2017 - …)

Секретный миллионер 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность телешоу 29 часов 15 минут
О чем телешоу

"Секретный миллионер" - это телепередача, в рамках которой богатые люди скрывают свою идентичность и отправляются в небольшие города и деревни, чтобы оказывать финансовую помощь нуждающимся людям и организациям.

 

Каждый эпизод начинается с того, что миллионеры знакомятся с людьми в городе, которые описывают свои жизненные трудности, проблемы и цели. Затем миллионеры выбирают несколько людей или организаций, которые по их мнению нуждаются в помощи самым срочным образом.

 

Однако миллионеры не раскрывают своей личности и скрывают свой статус, чтобы не обесценивать помощь. В результате люди и организации получают громадную поддержку, а миллионеры чувствуют себя благодарными и исполняют свои добрые дела.

 

"Секретный миллионер" - это не только прекрасная возможность помочь нуждающимся людям, но и возможность посетить маленькие городки и деревни, чтобы узнать больше о их жизни и поделиться своим богатством и опытом. Шоу получило абсолютно положительные отзывы зрителей и стало одним из самых любимых телепередач о добрых поступках и благотворительности.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Секретный миллионер - Сезон 1 Сезон 1
2017, 7 эпизодов
Секретный миллионер - Сезон 2 Сезон 2
2017, 8 эпизодов
Секретный миллионер - Сезон 3 Сезон 3
2018, 9 эпизодов
Секретный миллионер - Сезон 4 Сезон 4
2019, 9 эпизодов
Секретный миллионер - Сезон 5 Сезон 5
2021, 6 эпизодов
Кадры из телешоу
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