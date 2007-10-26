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Киноафиша Сериалы Призрачные истории

Призрачные истории (2007 - 2009)

Ghost Stories 16+
Год выпуска 2007
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 59 минут
Телеканал Travel Channel
Продолжительность сериала 3 часа 56 минут
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О чем сериал

«Призрачные истории» – это британский документальный хоррор-сериал об очевидцах сверхъестественных явлений. Современная наука считает призраков, оживших кукол и прочие необъяснимые события вымыслом или галлюцинациями. Однако в мировой истории есть немало случаев, когда люди видели и даже фиксировали на пленку поистине немыслимые вещи. Чьи силуэты проявляются на заднем плане на старых семейных фото? Где после смерти оказываются неприкаянные души? И почему человечеству не удается доказать существование призраков?

В ролях
В ролях
Ран Бернс
Дэн Т. Холл
Дэйв Дуган
Майкл Макдауэлл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Призрачные истории - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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