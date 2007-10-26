«Призрачные истории» – это британский документальный хоррор-сериал об очевидцах сверхъестественных явлений. Современная наука считает призраков, оживших кукол и прочие необъяснимые события вымыслом или галлюцинациями. Однако в мировой истории есть немало случаев, когда люди видели и даже фиксировали на пленку поистине немыслимые вещи. Чьи силуэты проявляются на заднем плане на старых семейных фото? Где после смерти оказываются неприкаянные души? И почему человечеству не удается доказать существование призраков?