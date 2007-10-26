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Призрачные истории 2007 - 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Призрачные истории
Киноафиша Сериалы Призрачные истории Сезоны Сезон 1

Ghost Stories 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призрачные истории»

В 1 сезоне сериала «Призрачные истории» собрано несколько удивительных реальных историй о сверхъестественных явлениях в старых домах. Несмотря на то что наука по-прежнему не может единогласно ни доказать, ни опровергнуть существование призраков, многие люди уверяют, что они в здравом уме и трезвой памяти видели сущности из иного мира. Что означают размытые силуэты на фотографиях, ожившие детские игрушки, размеренный скрип половиц на пустом чердаке? Действительно ли с людьми пытаются связаться их умершие предшественники или у всех этих событий все же есть логичное и рациональное объяснение?

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Список серий 1-го сезона сериала «Призрачные истории» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прогулка с мертвыми Walking with the Dead
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2007
Разоблачение мертвых Unmasking the Dead
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2008
Истории о привидениях 3 Ghost Stories 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2009
Истории о привидениях 4 Ghost Stories 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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