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Подруга банкира 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подруга банкира
Киноафиша Сериалы Подруга банкира Сезоны Сезон 1

Подруга банкира 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подруга банкира»

В 1 сезоне сериала «Подруга банкира» Зоя Братчик всегда справлялась с бедами в одиночку. Мужчины ее жизни всегда проигрывали ее силе и решительности. Зоя самостоятельно воспитала дочь после того, как ее муж свел счеты с жизнью. Однако с появлением банкира Басова героиня впервые смогла ощутить себя слабой женщиной. Он приоткрыл ей двери в мир шика, больших финансовых возможностей и... суровых законов. Любовь и появившийся достаток не сделали жизнь Зои легче. Она сталкивается с новыми испытаниями. Женщине придется бороться за жизнь своего супруга – в прямом смысле этого слова. Немало трудностей ожидает и подруг детства Зои – Жанну и Миледи...

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Список серий 1-го сезона сериала «Подруга банкира» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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