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мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы Бунтарь Хон Гиль Дон

Бунтарь Хон Гиль Дон (2017 - 2017)

Yeok-jeok: baek-seong-eul hom-chin do-jeok 16+
Год выпуска 2017
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 32 часа 30 минут
О чем сериал

В стародавние времена, когда Кореей правила династия Чосон, был у простого люда национальный герой. Хон Гиль-дон — талантливый сын слуги. Из-за происхождения ему была закрыта дверь в высшее общество, но парень нашел себя на самом дне. Юноша становится предводителем шайки бандитов, которая грабит богачей, а добычу раздает беднякам. Король Ёнсангун готов на всё, чтобы уничтожить главного врага. Тиран не может простить хитрому оборванцу народную любовь и нежные чувства, которые к Гиль-дону испытывает королева Чан Нок-су.
 

В ролях
В ролях
Со И-сук
Пак Ын-сок
Чхэ Су-бин
Ан Нэ-сан
Пак Чун-гю
Ким Е-джун
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бунтарь Хон Гиль Дон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 30 эпизодов
 
Кадры из сериала
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