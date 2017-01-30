В стародавние времена, когда Кореей правила династия Чосон, был у простого люда национальный герой. Хон Гиль-дон — талантливый сын слуги. Из-за происхождения ему была закрыта дверь в высшее общество, но парень нашел себя на самом дне. Юноша становится предводителем шайки бандитов, которая грабит богачей, а добычу раздает беднякам. Король Ёнсангун готов на всё, чтобы уничтожить главного врага. Тиран не может простить хитрому оборванцу народную любовь и нежные чувства, которые к Гиль-дону испытывает королева Чан Нок-су.

