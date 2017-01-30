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Бунтарь Хон Гиль Дон 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бунтарь Хон Гиль Дон
Киноафиша Сериалы Бунтарь Хон Гиль Дон Сезоны Сезон 1

Yeok-jeok: baek-seong-eul hom-chin do-jeok 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 30
Продолжительность сезона 32 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бунтарь Хон Гиль Дон»

В 1-м сезоне сериала «Бунтарь Хон Гиль-дон» в небольшой корейской деревеньке появляется на свет обычный, на первый взгляд, мальчик. Его мать умирает родами, а отец боится всего на свете: сильных мира сего, жестоких богачей и даже собственных соседей. Маленький Хон Гиль-дон растет на удивление сильным и смелым мальчиком, он с рождения наделен особыми способностями, недоступными простым смертным. Но отец оберегает его и запрещает ему показывать свою силу. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Юноша вступается за обездоленного старика и его семью перед местным землевладельцем и привлекает на свою голову массу проблем.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бунтарь Хон Гиль Дон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 февраля 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 февраля 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 февраля 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 марта 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 марта 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 марта 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 марта 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
20 марта 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 марта 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
27 марта 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
28 марта 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
3 апреля 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 апреля 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
10 апреля 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
11 апреля 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
17 апреля 2017
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
18 апреля 2017
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
24 апреля 2017
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
25 апреля 2017
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
1 мая 2017
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
8 мая 2017
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
15 мая 2017
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
16 мая 2017
График выхода всех сериалов
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