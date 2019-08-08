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Охотники за недвижимостью на миллион (2019), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Охотники за недвижимостью на миллион
Киноафиша Сериалы Охотники за недвижимостью на миллион Сезоны Сезон 2

Million Dollar House Hunters 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Охотники за недвижимостью на миллион»

Во 2 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» состоятельные американцы снова ищут элитное жилье, где будет все так, как они пожелают. Влиятельная дама Кэрол хочет переехать вместе с мужем и расширить свой бизнес в Южной Калифорнии. Она владеет сетью салонов. Героиня собирается посмотреть три дома в Пасифик-Палисейдс. В следующем эпизоде переселенцы с восточного побережья Стив и Натали отправляются на поиски типичной калифорнийской жизни. Они хотят посмотреть три дома в Манхэттен-Бич и Редондо-Бич. Охотница за домами на миллион долларов, Велетта, тоже хочет обменять жизнь на восточном побережье на тепло в Южной Калифорнии. 

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий телешоу Охотники за недвижимостью на миллион График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Роскошь Беверли-Хиллз Beverly Hills Luxury
Сезон 2 Серия 1
8 августа 2019
OC Уотер Фронт OC Water Front
Сезон 2 Серия 2
8 августа 2019
Хорошая жизнь Западного побережья West Coast Good Life
Сезон 2 Серия 3
15 августа 2019
Роскошь пустыни Desert Luxury
Сезон 2 Серия 4
15 августа 2019
Палм-Спрингс Саншайн Palm Springs Sunshine
Сезон 2 Серия 5
22 августа 2019
Обитель молодоженов Newlyweds Abode
Сезон 2 Серия 6
22 августа 2019
Изысканность Бел Эйр Bel Air Sophistication
Сезон 2 Серия 7
29 августа 2019
Роскошь округа Ориндж Orange County Luxury
Сезон 2 Серия 8
29 августа 2019
Переезд в Калифорнию Moving to California
Сезон 2 Серия 9
5 сентября 2019
90210 Дом мечты 90210 Dream Home
Сезон 2 Серия 10
5 сентября 2019
Дом у моря A House by the Sea
Сезон 2 Серия 11
12 сентября 2019
Магия Малибу Malibu Magic
Сезон 2 Серия 12
12 сентября 2019
Голливудские холмы Hollywood Hills
Сезон 2 Серия 13
12 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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