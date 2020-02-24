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Охотники за недвижимостью на миллион (2019), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Охотники за недвижимостью на миллион
Киноафиша Сериалы Охотники за недвижимостью на миллион Сезоны Сезон 3

Million Dollar House Hunters 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Охотники за недвижимостью на миллион»

В 3 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» потенциальные покупатели с большими финансовыми возможностями ищут роскошные дома стоимостью в миллион долларов. Бывший олимпийский чемпион Кэри Маллен и его супруга Кристина покидают холодную Канаду, чтобы начать новую жизнь в солнечном Пуэрто-Эскондидо. Хватит ли героям бюджета в миллион долларов, чтобы уединиться на берегу моря с желаемыми видами? В Чикаго деловые партнеры Джейсон и Тони ищут лучшую высотку, где они могли бы развлекать клиентов и друзей. А в Денвере Колин и Элизабет надеются, что бюджет позволит им приобрести просторный семейный дом с живописным ландшафтом.

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий телешоу Охотники за недвижимостью на миллион График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Голливудские холмы Hollywood Hills
Сезон 3 Серия 1
24 февраля 2020
Парк Сити Юта Park City Utah
Сезон 3 Серия 2
2 марта 2020
Санта Барбара Santa Barbara
Сезон 3 Серия 3
9 марта 2020
Выпуск 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
16 марта 2020
Манхэттен-Бич Manhattan Beach
Сезон 3 Серия 5
23 марта 2020
Округ Ориндж Orange County
Сезон 3 Серия 6
30 марта 2020
Санта Барбара Santa Barbara
Сезон 3 Серия 7
6 апреля 2020
Парк Сити Юта Park City Utah
Сезон 3 Серия 8
13 апреля 2020
Лос Гатос Los Gatos
Сезон 3 Серия 9
20 апреля 2020
Санта Барбара Santa Barbara
Сезон 3 Серия 10
27 апреля 2020
Термальный Thermal
Сезон 3 Серия 11
4 мая 2020
Монтесито Montecito
Сезон 3 Серия 12
11 мая 2020
Палм-Спрингс Palm Springs
Сезон 3 Серия 13
18 мая 2020
График выхода всех сериалов
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