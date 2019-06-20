Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Охотники за недвижимостью на миллион (2019), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Охотники за недвижимостью на миллион
Киноафиша Сериалы Охотники за недвижимостью на миллион Сезоны Сезон 1

Million Dollar House Hunters 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Охотники за недвижимостью на миллион»

В 1 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» действо разворачивается на рынке элитной недвижимости в Америке. Продавцы шикарных загородных домов и опытные покупатели пытаются заключить сделку, которая будет выгодна обеим сторонам. В первом эпизоде ведущие проекта встречаются с Кэтлин, известным голливудским продюсером. Она собирается переехать в Беверли-Хиллз, присматриваясь к роскошной недвижимости в стиле популярного в 90-е сериала «90210». Молодые и талантливые агенты по недвижимости сопровождают участников проекта на всех этапах сделки и проводят им экскурсии по самым роскошным особнякам.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Охотники за недвижимостью на миллион График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Плайя Виста Лакшери Playa Vista Luxury
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2019
Палм-Спрингс-Парадайз Palm Springs Paradise
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2019
Охота на пляжный домик Beach House Hunt
Сезон 1 Серия 3
27 июня 2019
Мечты о Калифорнии Californian Dreaming
Сезон 1 Серия 4
27 июня 2019
Охота на дом OC OC House Hunt
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2019
Любящая Лагуна Loving Laguna
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2019
Поездка в Венецию Venturing to Venice
Сезон 1 Серия 7
18 июля 2019
Побег из Западного Голливуда Escape West Hollywood
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2019
Направляясь на пляж Heading to the Beach
Сезон 1 Серия 9
18 сентября 2019
Приключения округа Ориндж Orange County Adventure
Сезон 1 Серия 10
25 июля 2019
Калабасасские мечты Calabasas Dreaming
Сезон 1 Серия 11
1 августа 2019
Типичная калифорнийская жизнь Quintessential California Life
Сезон 1 Серия 12
1 августа 2019
Пасифик Палисейдс Pacific Palisades
Сезон 1 Серия 13
8 августа 2019
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше