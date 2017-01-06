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Защита Картера (2015), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Защита Картера
Киноафиша Сериалы Защита Картера Сезоны Сезон 2

Carter's W.A.R. 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Защита Картера»

Во 2 сезоне шоу «Защита Картера» Картер отправляется в путешествие, чтобы спасти 19 носорогов от настоящей эпидемии браконьерства, которая охватила Южную Африку. Решение нашлось, но превратилось в настоящий кошмар, связанный с транспортировкой всего стада в безопасное место на расстоянии 600 миль по всей стране. В следующем эпизоде, расследуя цепочку убийств львов, Картер добирается до самой сути древнего конфликта между людьми и львами. А во время посещения тайного приюта, который заботится о спасенных детенышах носорогов, Картер узнает, чем жертвуют люди ради спасения этого вымирающего вида. 

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Защита Картера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сердце конфликта The Heart of the Conflict
Сезон 2 Серия 1
6 января 2017
Один носорог за раз One Rhino at a Time
Сезон 2 Серия 2
13 января 2017
Страна слонов Elephant Country
Сезон 2 Серия 3
20 января 2017
Война Картера Carter's W.A.R.
Сезон 2 Серия 4
3 февраля 2017
На передовой On the Front Lines
Сезон 2 Серия 5
17 февраля 2017
Продан в рабство Sold Into Slavery
Сезон 2 Серия 6
24 февраля 2017
Захват дикой природы Capturing the Wild
Сезон 2 Серия 7
10 марта 2017
Забытые гиганты The Forgotten Giants
Сезон 2 Серия 8
24 марта 2017
График выхода всех сериалов
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