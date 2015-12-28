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Защита Картера (2015), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Защита Картера
Киноафиша Сериалы Защита Картера Сезоны Сезон 1

Carter's W.A.R. 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Защита Картера»

В 1 сезоне шоу «Защита Картера» Картер разоблачает тайную войну в Африке и рассказывает, как жадные браконьеры подвергают носорога опасности. Затем отважный защитник дикой среды пытается спасти слона от охотников, занимающихся добычей слоновой кости, недалеко от знаменитого национального парка Крюгера в Африке. Картер раскрывает проблемы, с которыми сталкивается современная Африка, расследуя дело о человеке, убившем бегемота. В следующем эпизоде Картер раскрывает трагическую историю, связанную с нападением крокодила на реку Замбези в Африке. Кроме того, ведущий обнажает множество секретов черного рынка.

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Защита Картера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Войны носорогов Rhino Wars
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2015
Белое золото White Gold
Сезон 1 Серия 2
4 января 2016
Сценарий без выигрыша No Win Scenario
Сезон 1 Серия 3
11 января 2016
Смерть в воде Death in the Water
Сезон 1 Серия 4
18 января 2016
Бандитские войны Gang Wars
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2016
Опасные воды Dangerous Waters
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2016
Смерть ради прибыли Death for Profit
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2016
Секретная торговля Secret Trade
Сезон 1 Серия 8
29 февраля 2016
Человек и людоеды Man and Man Eaters
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2016
Самая опасная Африка Africa's Most Dangerous
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2016
Любой ценой At All Costs
Сезон 1 Серия 11
30 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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