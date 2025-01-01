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Защита Картера, список сезонов

Carter's W.A.R. 16+
Год выпуска 2015
Страна Канада
Эпизод длится 60 минут

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список сезонов телешоу «Защита Картера»
Защита Картера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов 28 декабря 2015 - 30 декабря 2016
 
Защита Картера - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 6 января 2017 - 24 марта 2017
 
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