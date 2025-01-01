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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Защита Картера
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Защита Картера, список сезонов
Carter's W.A.R.
16+
Год выпуска
2015
Страна
Канада
Эпизод длится
60 минут
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг шоу
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голосов
7.7
IMDb
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Список сезонов телешоу «Защита Картера»
Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов
28 декабря 2015 - 30 декабря 2016
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
6 января 2017 - 24 марта 2017
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