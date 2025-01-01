Постеры телешоу «Защита Картера»

После свадьбы — сразу похороны: в 118 серии «Клюквенного щербета» зрителей ожидает очередная драма — а еще появится новый герой

Маргарита в кожанке летит на метле под «Черный бумер» — ну как вам? В 2026 году ТНТ доберется до Булгакова

В 2025 году Панфилов сменил привычный образ опера из «Пса» и «Лихача»: в этом сериале показал себя с другой стороны

За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий

«31,5 миллиарда постов»: VK назвали самые популярные сериалы года, и великолепного «Аутсорса» с Янковским нет даже в топ-3

Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»

Муж высмеивал, а теперь боготворит: Пышка из «Ералаша» выросла в роковую женщину

Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности

Супергеройская «лихорадка» добралась и до Брэда Питта — раньше он избегал таких ролей, но для DC может сделать исключение

Худой и с волосами: Сергей Бурунов начинал карьеру с «Моей прекрасной няни» — но узнать его там почти невозможно