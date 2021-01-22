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Рисуя с Джоном (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Рисуя с Джоном
Киноафиша Сериалы Рисуя с Джоном Сезоны Сезон 1

Painting with John 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Рисуя с Джоном»

В 1 сезоне шоу «Рисуя с Джоном» Джон Лури делится своими мыслями и оттачивает акварельные техники. Он рассказывает о подходе своих родителей к воспитанию творческих способностей у детей и своем недоверии к людям, которые никогда не смеются. Также Лури рассказывает о том, как справлялся с онкологией, и о головокружении в тот момент, когда он разогревал карри на газовой плите. Далее он делится историями из своей жизни на неизвестном карибском острове, вспоминает о времени, когда встретил Барри Уайта, который сказал, что ему очень нравится альбом Lounge Lizards Voice. Также Лури рисует картину «Слон», которую показывают в финальных титрах.

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Рисуя с Джоном» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Боб Росс ошибался Bob Ross Was Wrong
Сезон 1 Серия 1
22 января 2021
История взрыва The Explosion Story
Сезон 1 Серия 2
29 января 2021
Слон Elephant
Сезон 1 Серия 3
5 февраля 2021
Слава это плохо Fame Is Bad
Сезон 1 Серия 4
12 февраля 2021
Исчезновение Куриного Человека The Disappearance of Chicken Man
Сезон 1 Серия 5
19 февраля 2021
В поисках Рудольфа Finding Rudolph
Сезон 1 Серия 6
26 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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