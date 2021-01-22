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Постер телешоу Рисуя с Джоном
Постер телешоу Рисуя с Джоном
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Киноафиша Сериалы Рисуя с Джоном

Рисуя с Джоном (2021 - …)

Painting with John 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал HBO
Продолжительность телешоу 4 часа 24 минуты
О чем телешоу

Шоу представляет собой нечто среднее между медитациями, мастер-классом и уютной беседой у камина. В каждом эпизоде Джон Лури устраивается за своим рабочим столом, оттачивает сложные акварельные техники и делится со зрителями своими размышлениями о жизни. Он убежден, что каждый день нужно уделять немного времени веселью и творчеству. Сочетая в себе картины Лури, оригинальную фоновую музыку и неспешные беседы, шоу напоминает, как важно раскрыть свою детскую сторону, которая наверняка любит рисовать. 

Рисуя с Джоном - трейлер второго сезона
Рисуя с Джоном
трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Джон Лури
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Рисуя с Джоном - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Рисуя с Джоном - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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