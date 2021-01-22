Шоу представляет собой нечто среднее между медитациями, мастер-классом и уютной беседой у камина. В каждом эпизоде Джон Лури устраивается за своим рабочим столом, оттачивает сложные акварельные техники и делится со зрителями своими размышлениями о жизни. Он убежден, что каждый день нужно уделять немного времени веселью и творчеству. Сочетая в себе картины Лури, оригинальную фоновую музыку и неспешные беседы, шоу напоминает, как важно раскрыть свою детскую сторону, которая наверняка любит рисовать.