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Рисуя с Джоном (2021), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Рисуя с Джоном
Киноафиша Сериалы Рисуя с Джоном Сезоны Сезон 3

Painting with John 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Рисуя с Джоном»

В 3-м сезоне шоу «Рисуя с Джоном» художник устраивается за своим рабочим столом, чтобы показать зрителям сложные акварельные техники. Вместе с рисованием он делится своими размышлениями о разных вещах. В одном из выпусков Джон недоволен луной, которая не вышла из-за тучи, чтобы он нарисовал ее, и читает лекцию о современном театре. Затем Джон встречает пилота в состоянии алкогольного опьянения и решает, что летать с ним вполне безопасно. Тем временем его соведущая Энн Мэри рассказывает, как она делает картофель. В заключительной серии Джон рассказывает о посещении Мировой серии 1962 года со своим отцом.

 

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Рисуя с Джоном» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Отшельники объединяются Hermits Unite
Сезон 3 Серия 1
2 июня 2023
Картофель Potato
Сезон 3 Серия 2
9 июня 2023
Морское чудовище The Sea Monster
Сезон 3 Серия 3
16 июня 2023
Мой друг Фли My Friend Flea
Сезон 3 Серия 4
23 июня 2023
Как создается музыка How the Music Is Made
Сезон 3 Серия 5
30 июня 2023
Ночные охотники The Night Hunters
Сезон 3 Серия 6
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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