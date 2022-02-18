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Рисуя с Джоном (2021), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Рисуя с Джоном
Киноафиша Сериалы Рисуя с Джоном Сезоны Сезон 2

Painting with John 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Рисуя с Джоном»

Во 2 сезоне шоу «Рисуя с Джоном» музыкант и художник Джон Лури продолжает рассказывать, как чувствовать искусство и весь мир. Новый сезон предлагает зрителям еще больше историй из вдохновляющей жизни героя. Рисование, как и в прошлый раз, противоречит всяким правилам и техникам, зато оно напоминает веселое, живое и увлекательное приключение. Одновременно с этим Лури рассказывает о новых технологиях в театре, вспоминает, как Джоуи Рамон помахал ему рукой, и пугает людей на велосипедах, желая доказать им, что жизнь прекрасна. Также Лури встречает пьяного пилота и решает, что летать с ним совершенно безопасно.

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Рисуя с Джоном» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Что? What?
Сезон 2 Серия 1
18 февраля 2022
Дети пинают гамбургер по всей дороге Children Kicking Hamburger All Over the Highway
Сезон 2 Серия 2
25 февраля 2022
Ошибки побеждают The Bugs Are Winning
Сезон 2 Серия 3
4 марта 2022
Ваши руки превратились в лампочки Your Hands Have Turned into Lightbulbs
Сезон 2 Серия 4
11 марта 2022
Маленькая машина Small Car
Сезон 2 Серия 5
18 марта 2022
Старик танцует Old Man Dancing
Сезон 2 Серия 6
25 марта 2022
График выхода всех сериалов
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