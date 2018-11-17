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Шутники (2018), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Шутники
Киноафиша Сериалы Шутники Сезоны Сезон 1

Шутники 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Шутники»

В 1 сезоне шоу «Шутники» четыре комика – Владимир Маркони, Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов и Сева Москвин – на московских улицах вовсю веселятся и подшучивают над прохожими. Объектами розыгрышей становятся не только первые встречные на улицах, но и сами ведущие. Один из комиков получает задания от трех остальных. Он должен выполнить поставленную задачу, в противном случае его ожидает суровое, но не менее смешное наказание. Например, авторы проекта считают «удачей» проигрыш Севы, когда он выполнил танец живота. Действо, которое наблюдают на своих экранах зрители, происходит почти в режиме онлайн.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Шутники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2018
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2018
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2018
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2018
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2018
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2018
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2018
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2018
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
24 ноября 2018
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
25 ноября 2018
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
29 ноября 2018
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
1 декабря 2018
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
1 декабря 2018
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
2 декабря 2018
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
6 декабря 2018
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
10 декабря 2018
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
13 декабря 2018
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
17 декабря 2018
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
20 декабря 2018
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
27 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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