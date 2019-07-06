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Шутники (2018), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Шутники
Киноафиша Сериалы Шутники Сезоны Сезон 2

Шутники 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Шутники»

Во 2 сезоне шоу «Шутники» актер Владимир Маркони отвечает за «интеллектуальные» шутки, резидент Comedy Club Иван Пышненко получил статус лучшего импровизатора пранкеров, а стендап-комик Кирилл Сиэтлов и шоумен Сева Москвин готовы поддержать любую инициативу своих коллег. Квартет юмористов пранкует на улицах Москвы, разыгрывая ничего не подозревающих прохожих. Ключевыми локациями для съемок проекта становятся многолюдные места в столице. К уже знакомым приколам, которые полюбились зрителям, в новом сезоне добавились наказания и парные шутки, проходить которые куда труднее.

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Список серий 2-го сезона телешоу «Шутники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 1
6 июля 2019
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 2
7 июля 2019
Выпуск 23
Сезон 2 Серия 3
13 июля 2019
Выпуск 24
Сезон 2 Серия 4
14 июля 2019
Выпуск 25
Сезон 2 Серия 5
20 июля 2019
Выпуск 26
Сезон 2 Серия 6
21 июля 2019
Выпуск 27
Сезон 2 Серия 7
27 июля 2019
Выпуск 28
Сезон 2 Серия 8
28 июля 2019
Выпуск 29
Сезон 2 Серия 9
3 августа 2019
Выпуск 30
Сезон 2 Серия 10
4 августа 2019
График выхода всех сериалов
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