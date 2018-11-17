Шутники (2018 - 2019)

Самое комичное и экстравагантное пранк-шоу от телевизионного канала «ЧЕ!». На московских улицах появляются четыре комедианта — Владимир Маркони, Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов и Сева Москвин. Они ловят прохожих, разыгрывают их и постоянно подтрунивают друг над другом. Один из комиков получает по мобильной связи инструктаж от своих соведущих и подшучивает над простыми людьми, с которыми сталкивается на улице. Порой задания бывают такими трудными, что ведущий не может его выполнить. Тогда он соглашается на наказание.