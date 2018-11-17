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Киноафиша Сериалы Шутники

Шутники (2018 - 2019)

Шутники 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Че!
Продолжительность телешоу 11 часов 0 минут
О чем телешоу

Самое комичное и экстравагантное пранк-шоу от телевизионного канала «ЧЕ!». На московских улицах появляются четыре комедианта — Владимир Маркони, Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов и Сева Москвин. Они ловят прохожих, разыгрывают их и постоянно подтрунивают друг над другом. Один из комиков получает по мобильной связи инструктаж от своих соведущих и подшучивает над простыми людьми, с которыми сталкивается на улице. Порой задания бывают такими трудными, что ведущий не может его выполнить. Тогда он соглашается на наказание.

В ролях
В ролях
Иван Пышненко
Иван Пышненко
Владимир Маркони
Владимир Маркони
Сева Москвин
Кирилл Сиэтлов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Шутники - Сезон 1 Сезон 1
2018, 20 эпизодов
 
Шутники - Сезон 2 Сезон 2
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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