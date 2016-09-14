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Восхождение на Олимп 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восхождение на Олимп
Киноафиша Сериалы Восхождение на Олимп Сезоны Сезон 1

Восхождение на Олимп 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восхождение на Олимп»

В 1 сезоне сериала «Восхождение на Олимп» действие разворачивается летом 1980 года. В столичном Музее изобразительных искусств происходит дерзкое ограбление. Кто-то успешно похищает дорогостоящее полотно, созданное немецким живописцем Эдмоном Герхардом. Картина называется «Человек в тюрбане». Это случается незадолго до открытия Олимпиады. Именно это произведение искусства советское руководство собиралось торжественно вручить в качестве подарка представителям ФРГ. У старшего оперуполномоченного ГЛАВКа Алексея Ставрова и его товарищей есть 10 дней, чтобы отыскать преступника и вернуть полотно. Дело оказывается непростым.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Восхождение на Олимп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 октября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2016
График выхода всех сериалов
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