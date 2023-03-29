Сериал «Невидимая» рассказывает историю скромной домработницы, решившейся изменить свою жизнь ради спасения любимого мужа. Когда мужчина бесследно исчезает, а полиция бездействует, она решает взять дело в свои руки и устраивается уборщицей в дорогой отель, где ее благоверного видели в последний раз. Там героиня сталкивается с могущественными и жестокими преступниками, которые могут убить ее в любой момент. Однако не стоит недооценивать хрупкую женщину, особенно когда речь идет о судьбе ее близких!