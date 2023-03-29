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Киноафиша Сериалы Невидимая

Невидимая (2023 - …)

Unseen 16+
Год выпуска 2023
Страна ЮАР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Невидимая» рассказывает историю скромной домработницы, решившейся изменить свою жизнь ради спасения любимого мужа. Когда мужчина бесследно исчезает, а полиция бездействует, она решает взять дело в свои руки и устраивается уборщицей в дорогой отель, где ее благоверного видели в последний раз. Там героиня сталкивается с могущественными и жестокими преступниками, которые могут убить ее в любой момент. Однако не стоит недооценивать хрупкую женщину, особенно когда речь идет о судьбе ее близких!

Невидимая - трейлер
Невидимая
трейлер
В ролях
В ролях
Колин Мосс
Вуйо Дабула
Гейл Мабалане
Абдурагман Адамс
Брендон Дэниелс
Хейн Де Фриз
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Невидимая »
Серия 1 / Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2023
Серия 2 / Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2023
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2023
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Невидимая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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