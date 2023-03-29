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Невидимая 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невидимая
Киноафиша Сериалы Невидимая Сезоны Сезон 1

Unseen 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невидимая»

В 1 сезоне сериала «Невидимая» в небольшом городе бесследно исчезает мужчина – ничем не примечательный рабочий, помогавший по хозяйству в местном отеле. Полиция не хочет даже браться за это дело. Мало ли что могло случиться с «маленьким человеком»: напился и упал в яму, ввязался в драку. Так зачем тратить на это силы? Но стражи порядка не учитывают, что у мужчины осталась очень верная и самоотверженная супруга. Она работает простой домработницей и является совершенно незаметной «декорацией» для сильных мира сего. Именно за счет этого ей удается проследить за тонкой нитью улик и выйти на опасную мафиозную группировку.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Невидимая График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2023
График выхода всех сериалов
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