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Умнее всех (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Умнее всех
Киноафиша Сериалы Умнее всех Сезоны Сезон 2

Умнее всех 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Умнее всех»

Во 2-м сезоне шоу «Умнее всех» участниками проекта вновь становятся дети школьного возраста, которые отличаются высоким интеллектуальным уровнем, начитанностью, выдающейся эрудицией и развитым логическим мышлением. Игроки значительно опережают своих сверстников, выходя за пределы стандартной школьной программы, и демонстрируют высокий уровень знаний в различных областях. Подросткам выпала уникальная возможность блеснуть познаниями на всю страну, поборовшись за главный приз с достойными противниками. Победа в телевизионном проекте принесет юным интеллектуалам не только триумф и признание их труда, но и финансовый приз.

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Список серий телешоу Умнее всех График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
6 октября 2023
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
13 октября 2023
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2023
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
26 октября 2023
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2023
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2023
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 2023
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 2023
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
30 ноября 2023
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
7 декабря 2023
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
14 декабря 2023
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
21 декабря 2023
Суперфинал
Сезон 2 Серия 13
28 декабря 2023
Суперфинал. Часть 2
Сезон 2 Серия 14
28 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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