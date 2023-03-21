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Умнее всех (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Умнее всех
Киноафиша Сериалы Умнее всех Сезоны Сезон 1

Умнее всех 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Умнее всех»

В 1-м сезоне шоу «Умнее всех» ученики школ покажут, на что способны. В ходе игры им предстоит отвечать на вопросы, демонстрируя разнообразные знания по истории, географии, литературе и другим сферам жизни. Чем больше баллов набирает участник, тем больше у него возможностей попасть в финал, где встретятся двое сильнейших. Победитель получит кубок программы, деньги и возможность выйти в суперфинал, где развернется битва самых умных ребят. Темой этого сезона стали супергерои, а все игроки, попавшие в студию, развиты не по годам, обладают невероятным талантом и имеют нестандартные увлечения.

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Список серий телешоу Умнее всех График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2023
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2023
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2023
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2023
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
16 мая 2023
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
23 мая 2023
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
30 мая 2023
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
6 июня 2023
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
13 июня 2023
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2023
Суперфинал
Сезон 1 Серия 13
20 июня 2023
График выхода всех сериалов
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