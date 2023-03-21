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Киноафиша Сериалы Умнее всех

Умнее всех (2023 - …)

Умнее всех 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность телешоу 1 час 30 минут
О чем телешоу

Детское интеллектуальное шоу, в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом.

 
В ролях
В ролях
Тина Канделаки
Тина Канделаки
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Умнее всех - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
Кадры из телешоу
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