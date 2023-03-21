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Умнее всех
Умнее всех (2023 - …)
Умнее всех
16+
телешоу
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Пятница!
Продолжительность телешоу
1 час 30 минут
О чем телешоу
Детское интеллектуальное шоу, в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом.
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В ролях
В ролях
Тина Канделаки
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
2023,
2 эпизода
Кадры из телешоу
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