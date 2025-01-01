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Король десертов
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Король десертов, список сезонов
Король десертов
16+
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Пятница!
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Список сезонов телешоу «Король десертов»
Сезон 1
10 эпизодов
25 октября 2022 - 27 декабря 2022
Сезон 2
9 эпизодов
11 октября 2023 - 6 декабря 2023
Сезон 3
3 эпизода
23 октября 2024 - 29 октября 2024
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