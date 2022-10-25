Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Король десертов (2022), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Король десертов
Сезоны
Сезон 1
Король десертов
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
25 октября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список серий телешоу Король десертов
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1. Сладкая флористика
Сезон 1
Серия 1
25 октября 2022
Выпуск 2. Пряничное дело
Сезон 1
Серия 2
1 ноября 2022
Выпуск 3. Сахарная паста
Сезон 1
Серия 3
8 ноября 2022
Выпуск 4. Карамель
Сезон 1
Серия 4
15 ноября 2022
Выпуск 5. Выпечка
Сезон 1
Серия 5
22 ноября 2022
Выпуск 6. Безе
Сезон 1
Серия 6
29 ноября 2022
Выпуск 7. Эклеры
Сезон 1
Серия 7
6 декабря 2022
Выпуск 8. Шоколад
Сезон 1
Серия 8
13 декабря 2022
Выпуск 9. Съедобные копии
Сезон 1
Серия 9
20 декабря 2022
Выпуск 10. Финал
Сезон 1
Серия 10
27 декабря 2022
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667