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Король десертов (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Король десертов
Киноафиша Сериалы Король десертов Сезоны Сезон 2

Король десертов 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Король десертов»

Во 2-м сезоне шоу «Король десертов» примут участие настоящие мастера кондитерского дела. Они готовы придать вкусу необычную форму и изготовить сладости, которые не только удивят внешним видом, но и смогут функционировать как вещи. Картина из драже, гоночный автомобиль из карамели, гигантский пряничный домик, шоколадное платье — все это под силу тем, кто всерьез влюблен в свою профессию. Однако жюри все равно придется выбрать среди работ лучшую. Кто победит в кулинарной схватке, решит чемпион среди кондитеров Ренат Агзамов и звездные гости проекта.

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Список серий телешоу Король десертов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1. Пряники
Сезон 2 Серия 1
11 октября 2023
Выпуск 2. Мастика
Сезон 2 Серия 2
18 октября 2023
Выпуск 3. Сладкий подарок
Сезон 2 Серия 3
25 октября 2023
Выпуск 4. Шоколад
Сезон 2 Серия 4
1 ноября 2023
Выпуск 5. Конфеты
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2023
Выпуск 6. Сладкая флористика
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2023
Выпуск 7. Карамель
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2023
Выпуск 8. Десерты-иллюзии
Сезон 2 Серия 8
29 ноября 2023
Выпуск 9. Финал
Сезон 2 Серия 9
6 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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