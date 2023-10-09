Во 2-м сезоне шоу «Суперниндзя» 22 участника из Северной столицы вновь сразятся за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Зрители увидят новых героев и уже полюбившихся участников проекта. Портной Сергей Токарев старше остальных членов команды, а 6-кратный чемпион РФ по скалолазанию Вадим Тимонов — один из самых успешных спортсменов среди игроков. Он принимал участие в 1-м сезоне проекта «Русский ниндзя», дошел до самого конца, но не смог одержать победу из-за нелепой ошибки. Попробует свои силы на полосе препятствий и кузнец в 5-м поколении Артем Безбородов, который работает на тракторном заводе в Санкт-Петербурге.