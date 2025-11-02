Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца

Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест)

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису

Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли

В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем

Сериал со звездой «Спасской» стал главным хитом НТВ в 2025-м: рейтинг 8,1 и сотни восторженных отзывов говорят сами за себя

Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась

Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской