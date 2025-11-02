Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Суперниндзя (2023), 4 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Суперниндзя
Сезоны
Сезон 4
Суперниндзя
16+
Премьера сезона
2 ноября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
16 часов 0 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг шоу
4.6
Оцените
13
голосов
Список серий 4-го сезона телешоу «Суперниндзя»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 1
Сезон 4
Серия 1
2 ноября 2025
Выпуск 2
Сезон 4
Серия 2
9 ноября 2025
Выпуск 3
Сезон 4
Серия 3
16 ноября 2025
Выпуск 4
Сезон 4
Серия 4
23 ноября 2025
Выпуск 5
Сезон 4
Серия 5
30 ноября 2025
Выпуск 6
Сезон 4
Серия 6
7 декабря 2025
Выпуск 7
Сезон 4
Серия 7
14 декабря 2025
Выпуск 8
Сезон 4
Серия 8
21 декабря 2025
График выхода всех сериалов
Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат
«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца
Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест)
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Сериал со звездой «Спасской» стал главным хитом НТВ в 2025-м: рейтинг 8,1 и сотни восторженных отзывов говорят сами за себя
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667