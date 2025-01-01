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Открытый микрофон
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Открытый микрофон, список сезонов
Открытый микрофон
16+
Год выпуска
2017
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
6.3
IMDb
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Список сезонов телешоу «Открытый микрофон»
Сезон 1
21 эпизод
27 января 2017 - 16 июня 2017
Сезон 2
22 эпизода
18 августа 2017 - 19 января 2018
Сезон 3
23 эпизода
17 августа 2018 - 9 августа 2019
Сезон 4
20 эпизодов
16 августа 2019 - 17 января 2020
Сезон 5
19 эпизодов
14 августа 2020 - 18 декабря 2020
Сезон 6
19 эпизодов
13 августа 2021 - 17 декабря 2021
Сезон 7
19 эпизодов
26 августа 2022 - 30 декабря 2022
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