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Открытый микрофон, список сезонов

Открытый микрофон 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ

Рейтинг шоу

0.0
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6.3 IMDb
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Список сезонов телешоу «Открытый микрофон»
Открытый микрофон - Сезон 1 Сезон 1
21 эпизод 27 января 2017 - 16 июня 2017
Открытый микрофон - Сезон 2 Сезон 2
22 эпизода 18 августа 2017 - 19 января 2018
Открытый микрофон - Сезон 3 Сезон 3
23 эпизода 17 августа 2018 - 9 августа 2019
Открытый микрофон - Сезон 4 Сезон 4
20 эпизодов 16 августа 2019 - 17 января 2020
Открытый микрофон - Сезон 5 Сезон 5
19 эпизодов 14 августа 2020 - 18 декабря 2020
Открытый микрофон - Сезон 6 Сезон 6
19 эпизодов 13 августа 2021 - 17 декабря 2021
Открытый микрофон - Сезон 7 Сезон 7
19 эпизодов 26 августа 2022 - 30 декабря 2022
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