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Скоро в прокате "Любовь-Морковь. Восстание машин"
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Рогов. Студия 24
Рогов. Студия 24 (2018 - 2019)
Рогов. Студия 24
16+
телешоу
Год выпуска
2018
Страна
Россия
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
СТС
Продолжительность телешоу
36 часов 48 минут
О чем телешоу
Впервые всего за сутки кардинально изменятся сразу два героя, недовольные внешним видом друг друга.
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В ролях
В ролях
Александр Рогов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
2018,
15 эпизодов
Сезон 2
2019,
31 эпизод
Кадры из телешоу
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