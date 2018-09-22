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Постер телешоу Рогов. Студия 24
Постер телешоу Рогов. Студия 24
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Киноафиша Сериалы Рогов. Студия 24

Рогов. Студия 24 (2018 - 2019)

Рогов. Студия 24 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 36 часов 48 минут
О чем телешоу

Впервые всего за сутки кардинально изменятся сразу два героя, недовольные внешним видом друг друга.

 

В ролях
В ролях
Александр Рогов
Александр Рогов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рогов. Студия 24 - Сезон 1 Сезон 1
2018, 15 эпизодов
Рогов. Студия 24 - Сезон 2 Сезон 2
2019, 31 эпизод
Кадры из телешоу
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