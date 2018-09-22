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Рогов. Студия 24 (2018), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Рогов. Студия 24
Киноафиша Сериалы Рогов. Студия 24 Сезоны Сезон 1

Рогов. Студия 24 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 15
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Рогов. Студия 24»

В 1-м сезоне шоу «Рогов. Студия 24» известный российский эксперт в области моды Александр Рогов спешит на помощь людям, которые недовольны внешним видом друг друга. У участников не раз возникали разногласия на этой почве, и им хотелось бы видеть своих близких более стильными. Пары, появившиеся в студии у стилиста, состоят в разных отношениях: мама и дочь, свекровь и невестка, родные сестры, семейные пары. У них появится возможность высказать все претензии, а Рогов сумеет найти подход к каждому человеку и подчеркнуть его индивидуальность, создав с нуля новый образ. Результат удивит всех, а связь конкурсантов станет только крепче.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Рогов. Студия 24» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2018
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2018
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2018
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2018
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2018
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2018
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2018
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2018
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
17 ноября 2018
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
24 ноября 2018
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
1 декабря 2018
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
8 декабря 2018
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
15 декабря 2018
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
22 декабря 2018
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
29 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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