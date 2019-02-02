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Рогов. Студия 24 (2018), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Рогов. Студия 24
Киноафиша Сериалы Рогов. Студия 24 Сезоны Сезон 2

Рогов. Студия 24 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 31
Продолжительность сезона 24 часа 48 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Рогов. Студия 24»

Во 2-м сезоне шоу «Рогов. Студия 24» Александр Рогов продолжит менять судьбы человечества к лучшему. К нему обратятся самые разные пары, которые хотят улучшить свои отношения и внешний облик друг друга. Это близкие люди, у которых за последнее время накопилось очень много обид. Программа даст им возможность высказаться в присутствии психолога, но этим шоу не ограничится. Дизайнер лично подберет стильную одежду для участников, а команда профессионалов поработает над законченностью образов. В конце гости не узнают друг друга, но преображение благоприятно скажется на их общении.

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Список серий 2-го сезона телешоу «Рогов. Студия 24» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 1
2 февраля 2019
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 2
9 февраля 2019
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 3
16 февраля 2019
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 4
23 февраля 2019
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 5
2 марта 2019
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 6
9 марта 2019
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 7
16 марта 2019
Выпуск 23
Сезон 2 Серия 8
23 марта 2019
Выпуск 24
Сезон 2 Серия 9
30 марта 2019
Выпуск 25
Сезон 2 Серия 10
6 апреля 2019
Выпуск 26
Сезон 2 Серия 11
13 апреля 2019
Выпуск 27
Сезон 2 Серия 12
20 апреля 2019
Выпуск 28
Сезон 2 Серия 13
27 апреля 2019
Выпуск 29
Сезон 2 Серия 14
4 мая 2019
Выпуск 30
Сезон 2 Серия 15
11 мая 2019
Выпуск 31
Сезон 2 Серия 16
18 мая 2019
Выпуск 32
Сезон 2 Серия 17
25 мая 2019
Выпуск 33
Сезон 2 Серия 18
1 июня 2019
Выпуск 34
Сезон 2 Серия 19
8 июня 2019
Выпуск 35
Сезон 2 Серия 20
15 июня 2019
Выпуск 36
Сезон 2 Серия 21
22 июня 2019
Выпуск 37
Сезон 2 Серия 22
29 июня 2019
Выпуск 38
Сезон 2 Серия 23
6 июля 2019
Выпуск 39
Сезон 2 Серия 24
13 июля 2019
Выпуск 40
Сезон 2 Серия 25
20 июля 2019
Выпуск 41
Сезон 2 Серия 26
27 июля 2019
Выпуск 42
Сезон 2 Серия 27
3 августа 2019
Выпуск 43
Сезон 2 Серия 28
10 августа 2019
Выпуск 44
Сезон 2 Серия 29
17 августа 2019
Выпуск 45
Сезон 2 Серия 30
24 августа 2019
Выпуск 46
Сезон 2 Серия 31
31 августа 2019
График выхода всех сериалов
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