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Киноафиша Сериалы Изгой

Изгой (2023 - …)

Изгой
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 50 минут
О чем сериал

Герой детективного мини-сериала «Изгой» – бывший офицер полиции Георгий Белоног, переселившийся в вагончик на берегу Финского залива вместе с собакой. Несколько лет назад его отец пропал без вести, но прокуратура не стала искать мужчину, а объявила его погибшим. С тех пор Георгий тратит все свои силы на поиски папы или хотя бы его убийцы. Однажды прошлое дает о себе знать. В город приезжает новый прокурор – муж родной сестры Белонога Тани. Но из-за загадочных документов, привезенных им, семью кто-то убивает… 

В ролях
В ролях
Андрей Фролов
Оксана Базилевич
Оксана Базилевич
Владимир Марьянов
Юрий Архангельский
Юрий Архангельский
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Андрей Горбачев
Андрей Горбачев
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Изгой»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Изгой - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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