Герой детективного мини-сериала «Изгой» – бывший офицер полиции Георгий Белоног, переселившийся в вагончик на берегу Финского залива вместе с собакой. Несколько лет назад его отец пропал без вести, но прокуратура не стала искать мужчину, а объявила его погибшим. С тех пор Георгий тратит все свои силы на поиски папы или хотя бы его убийцы. Однажды прошлое дает о себе знать. В город приезжает новый прокурор – муж родной сестры Белонога Тани. Но из-за загадочных документов, привезенных им, семью кто-то убивает…