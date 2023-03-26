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Изгой 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Изгой
Киноафиша Сериалы Изгой Сезоны Сезон 1

Изгой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Изгой»

В 1 сезоне сериала «Изгой» в Петербург прибывает новый прокурор с супругой Таней и пятилетним сыном. На руках у служителя порядка находится папка, полная компромата на местного криминального лидера. Такой расклад не устраивает преступника, и вскоре мужчину вместе с женой находят убитыми. Но погибшая Татьяна оказывается родной сестрой местного «изгоя» – бывшего полицейского Георгия Белонога, который уже несколько лет живет один на пляже в вагончике, надеясь разыскать их пропавшего отца. По закону опекуном сбежавшего от бандитов племянника должен стать именно он. К тому же эта трагическая ситуация дает новую зацепку в его личном расследовании.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Изгой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2023
График выхода всех сериалов
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