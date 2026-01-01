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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
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Награды и номинации «Соперники»

Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Production Design
Победитель
Make Up & Hair Design
Победитель
P&O Cruises Memorable Moment
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Scripted Casting
Номинант
 Original Music, Fiction
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
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