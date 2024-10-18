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Постер сериала Соперники
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Соперники, список сезонов

Rivals
Год выпуска 2024
Страна США
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Disney+

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Соперники»
Соперники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 18 октября 2024
 
Сезон 2 / Season 2
TBA
 
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