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Бойфренд
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Бойфренд, список сезонов
Namjachingoo
16+
Год выпуска
2018
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
tvN
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Рейтинг сериала
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0
голосов
7.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Бойфренд»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
28 ноября 2018 - 24 января 2019
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